شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مليون لتر ماء زمزم لسفر إفطار الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، أكثر من 12 مليون لتر من ماء زمزم لإفطار الصائمين بالمسجد الحرام خلال 15 يوما من شهر رمضان المبارك. وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني، أنه تم تأمين 12 مليون لتر من ماء زمزم لسقيا الصائمين بالمسجد الحرام، تم توزيعها من خلال 25 ألف حافظة، سعة الحافظة 40 لترا في مصليات وساحات المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع 4 ملايين عبوة ماء زمزم.