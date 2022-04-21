شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية» تخدم نصف مليون معتمر ومصلٍّ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خدمت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك ما يتجاوز نصف مليون معتمر ومصلٍّ وزائر في 45 نقطة اتصال لها بضيوف الرحمن، وذلك في كل من محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة ومحطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومركزَي النقل والتجمع التابعة للنقابة العامة للسيارات، ومداخل مكة في «محطة جرول، ومحطة الكعكية، ومحطة النوارية، ومحطة الزايدي، ومحطة أجياد المصافي» وفي المسجد الحرام بـ«صحن المطاف، والساحات الخارجية، ومصلى أبو بكر الصديق، والمقر الرئيس للجمعية» وفي المسجد النبوي بـ«الساحات الخارجية، ومركز رعاية الأطفال التائهين».

من جهته بيّن المدير التنفيذي للجمعية م. إحسان الريس أن الجمعية «ولله الحمد والمنة» خدمت 664.101 معتمر ومصلٍّ خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، موضحاً أن هدية أطلقت حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة لخدمة المعتمرين والمصلين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ للتسهيل عليهم أثناء أداء مناسك العمرة أو الصلاة بالبيت العتيق وزيارة مسجد المصطفى «صلى الله عليه وسلم»، بتقديم وجبات الإفطار والسحور للصائمين، وتوزيع عبوات سقيا الماء المبردة، وتوزيع هدايا البرامج التوجيهية في غذاء الروح، وتقديم عربات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة كهدايا للمعتمرين والمصلين لهم، ورعاية الأطفال التائهين بمركز الجمعية في المسجد النبوي الشريف.