شكرا لقرائتكم خبر عن إحياء «عالمي الهيموفيليا» بأركان توعوية وعلاجية في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحيت الجمعية الخيرية لمكافحة أمراض الدم الوراثية، بقلعة أمانة محافظة الأحساء، اليوم العالمي للهيموفيليا 2022، من خلال نشر الوعي في المجتمع بالمرض، والتعريف به، وذلك على مدار يومي 17 و18 أبريل الجاري.

وشهدت الفعالية التي رعاها رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، د. سعدون السعدون، وبحضور أمين المحافظة م. عصام الملا، تنوّع الجهات المشاركة في أركانها ومحتويات معروضاتها، والتي اشتملت على خدمة العلاج الطبيعي للمرضى والتغذية الصحية والعناية بالأسنان واحتياجات مرضى الهيموفيليا الطبية والاجتماعية. وشارك مستشفى الملك فهد بركن للتثقيف الصحي والعلاج الطبيعي، إضافة لمستشفى الأمير سعود بن جلوي ومركز الأسنان ومركز أمراض الدم الوراثية.

وشملت الفعالية 56 لوحة وصورة ومجسمًا توعويا وتثقيفيا، وتولى أعضاء فريق وراثة التطوعي من مرضى الهيموفيليا التعريف بمحتويات المعرض، إضافة إلى تدشين معرض افتراضي عبر الإنترنت يحتوي على 45 صورة ولوحة توعوية.

يُذكر أن سجلات جمعية أمراض الدم الوراثية تضم 56 مريضًا بالهيموفيليا.