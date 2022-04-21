شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أصحاب 236 عقارا منزوعا بصفوى لتسلم إثباتات الملكية والان نبدء بالتفاصيل
تفاصيل المشروعات
وأوضح أن المشروعات تشمل تطوير الشارع الدائري الشرقي الذي يفصل بين المنطقتين السكنية والزراعية، وتوسعته من عرض 6 أمتار إلى 30 مترًا، وربطه بطريق رأس تنورة من الجهة الشمالية.
وأشار إلى فتح امتداد شارع البيروني وربطه من الجهة الشرقية بالدائري الشرقي، مع تطوير وفتح شارع الملك خالد، وربطه مع الشارع الممتد من «البيروني»، وفتح شارع الإمام علي من جهة الغرب إلى الدائري الشرقي، مرورًا بتقاطع شارع الملك خالد، وفتح شوارع بالمنطقة المركزية، وربطها بالشارع الدائري الشرقي.
تقديم الإثباتات
وبيَّن أن البلدية تتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة على هذه الشوارع المستهدف تطويرها، لمراجعتها واستكمال إجراءاتها وتقديم الإثباتات.
وقال إن الوثائق المطلوبة لنزع الملكية تتضمن صورة الصك مع الأصل، وصورة البطاقة مع الأصل، وصورة الوكالة إن وُجدت مع الأصل، وصورة رخصة البناء إن وجدت، وصورة الولاية للأوقاف مع الأصل، والعنوان الوطني، وصورة من صك حصر الورثة إن وجدت مع الأصل.