شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أصحاب 236 عقارا منزوعا بصفوى لتسلم إثباتات الملكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية محافظة القطيف م. صالح بن محمد القرني، إنه جار استقبال أصحاب 236 عقارا نزعت ملكيتها لتطوير وتوسعة الطريق الدائري الشرقي، بمدينة صفوى، ويتم حاليا تسلم المستندات الخاصة بهم، على أن يتم خروجهم منها في موعد يحدد لاحقًا، بإشراف لجنة الحصر المكونة من البلدية ومندوب من المحافظة.

تفاصيل المشروعات

وأوضح أن المشروعات تشمل تطوير الشارع الدائري الشرقي الذي يفصل بين المنطقتين السكنية والزراعية، وتوسعته من عرض 6 أمتار إلى 30 مترًا، وربطه بطريق رأس تنورة من الجهة الشمالية.

وأشار إلى فتح امتداد شارع البيروني وربطه من الجهة الشرقية بالدائري الشرقي، مع تطوير وفتح شارع الملك خالد، وربطه مع الشارع الممتد من «البيروني»، وفتح شارع الإمام علي من جهة الغرب إلى الدائري الشرقي، مرورًا بتقاطع شارع الملك خالد، وفتح شوارع بالمنطقة المركزية، وربطها بالشارع الدائري الشرقي.

تقديم الإثباتات

وبيَّن أن البلدية تتواصل مع أصحاب العقارات الواقعة على هذه الشوارع المستهدف تطويرها، لمراجعتها واستكمال إجراءاتها وتقديم الإثباتات.

وقال إن الوثائق المطلوبة لنزع الملكية تتضمن صورة الصك مع الأصل، وصورة البطاقة مع الأصل، وصورة الوكالة إن وُجدت مع الأصل، وصورة رخصة البناء إن وجدت، وصورة الولاية للأوقاف مع الأصل، والعنوان الوطني، وصورة من صك حصر الورثة إن وجدت مع الأصل.