شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط إرشادي لضوابط أنظمة البناء بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن اعتماد المخطط الإرشادي «الوضع الراهن» لمحافظة الخفجي، والذي يتضمن ضوابط استعمالات ومعايير أنظمة البناء.

وأشار أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اعتمد خلال الفترة الماضية ضوابط أنظمة البناء والمخطط الإرشادي الخاص بمدينة الخفجي، مثمنا في الوقت نفسه هذه الخطوة والتي ستسهم بشكل كبير في الدفع بعملية التنمية لهذه المدينة، من خلال اعتماد وإطلاق تفعيل المخططات الإرشادية الخاصة بها، والتي من شأنها ضبط عملية التنمية وتوضيح الرؤى الإستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها، لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع قطع الأراضي والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة، وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة، مع إضفاء عنصر المرونة على الدراسة.