شكرا لقرائتكم خبر عن تخصصي الدمام يحصل على اعتماد «حماية المشاركين بالأبحاث البشرية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية للمرة الثالثة، بعد أن حصل عليها في العام 2014 والعام 2017، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كأول منشأة طبية تحصل على هذا الاعتماد.

وأكد رئيس تشغيل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، شريف عمر، أن من مميزات الحصول على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية اتباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية، ما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية، ما يساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز الأبحاث ومدير إدارة الدراسات السريرية د. محمد صقر، أن اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية يؤكد أن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام يطبق أعلى معايير الجودة والإجراءات الأخلاقية في إجراء الدراسات السريرية، حيث إن الحصول على هذا الاعتماد يضع المنشأة في مكانة مرموقة من بين أكثر المنظمات البحثية المميزة في العالم.