شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تؤهل 17 طالبا لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة الأحساء ممثلة بوكالة الخدمات «الإدارة العامة لصحة البيئة» تدريبا تعاونيا لـ 17 طالبا بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة الملك فيصل، عبر تقسيمهم إلى مجموعتين في فترة تدريب امتدت إلى 4 أسابيع.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة د. قاسم الهزوم، أن البرنامج استهدف تقييم اهتمامات الطلاب المهنية في مجال تخصصهم، وتمكين الكليات من تقييم الإعداد الأكاديمي للطلاب، منوها إلى أن فترة التدريب تعد مرحلة الانطلاق من التعليم النظري إلى التطبيق العملي، حيث تهدف أمانة الأحساء إلى المساهمة في تعزيز وتطبيق المهارات العلمية والتطبيقية والمهنية المكتسبة لهم، وتمكينهم من المواءمة بين الحصيلة العلمية والمهارات المهنية تحقيقا لإكسابهم الخبرات في بيئة العمل.