شكرا لقرائتكم خبر عن 165 مستفيدا من برامج «نقطة تحول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفاد 165 فردا من المكفوفين والمكفوفات في حاضرة الدمام من البرامج التدريبية، التي قدمها فريق «نقطة تحول» لتأهيل ذوي الإعاقة البصرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وجاءت هذه البرامج لتنمية قدراتهم ومهاراتهم بمختلف المجالات الحياتية، وتعزيز دورهم المجتمعي بما يسهم في تحسين نوعية حياتهم الشخصية والعملية.وأوضح رئيس مجلس إدارة فريق «نقطة تحول» التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، علي أبو عدلة، أن هذه البرامج التدريبية تقام بالتعاون مع العديد من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، مستهدفة ذوي الإعاقة البصرية وأسرهم بمختلف المدن والمحافظات، من خلال تمكين هذه الفئة وتدريبها وصقل مهاراتها، إضافة لتثقيف أسرهم بطرق التعامل المثلى، مبينا حرصهم على التكامل مع كل الجهات ذات الاختصاص بالمنطقة الشرقية للمساهمة في خلق برامج هادفة ومشاريع تنموية تخدم المكفوفين وتساعد على دمجهم مجتمعيا.وأشار أبو عدلة إلى عملهم خلال النصف الثاني من العام الميلادي على التوسع في البرامج والمشاريع والسعي للوصول لما يقارب 2700 فرد من ذوي الإعاقة البصرية بالمنطقة الشرقية، للاستفادة من خدمات الفريق الذي بصدد التحول إلى جمعية وطنية رائدة لدعم ذوي الإعاقة البصرية والمساهمة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.