شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تكرم عددا من منسوبيها المتقاعدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرمت أمانة المنطقة الشرقية عددا من المتقاعدين من منسوبيها، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وعدد من أمناء المناطق، ووكلاء ومديري الإدارات في الأمانة ورؤساء البلديات.

وقال م. الجبير في كلمته: «نحتفل بتكريم عدد من الزملاء الذين أخلصوا لدينهم ومليكهم ووطنهم فكانوا خير مثال للولاء والتضحية والإخلاص»، مؤكدا أن أمانة المنطقة الشرقية دأبت وبغرس مبارك من منسوبيها، على رد الوفاء لأبنائها المخلصين سواء أثناء عملهم أو بعده، وأن هذا الحفل هو امتداد للوفاء واستشعار لجهود الزملاء كافة، خاصة الذين ترجلوا عن المسؤولية، داعيا الله لهم بدوام الصحة والسعادة، ولمن خلفهم بالعون والتوفيق والسداد.

وأشار إلى أهمية استثمار المتقاعدين للوقت والسعي الجاد لتحقيق الأهداف والإنجازات خلال ما نعيشه اليوم من عصر التطور والأزهار، في هذه البلاد الكريمة تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

وأكد عبدالله الشعيبي في كلمة نيابة عن المتقاعدين، أن هذا الحفل يعد مصدر سعادة لجميع المتقاعدين، ولمسة وفاء ليست بمستغربة ولا جديدة على معالي أمين الشرقية، الذي يعد رائدا من رواد المشاركة المجتمعية، منوها إلى أن التقاعد هو بداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة، ومرحلة الاستمتاع بخبرات السنين والتجارب، ومرحلة العطاء الحكيم للوطن والمجتمع.