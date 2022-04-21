شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل» يشخص تحديات الأسرة بمشاركة 130 فردا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت لجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ملتقى «تكافل الأسري»، الذي يستهدف الأسرة بشكل عام والأسر ذات الظروف الخاصة، بالتعاون مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.

مختلف الفئات

وشارك في الملتقى أكثر من 130 فردا بمختلف فئاتهم العمرية من الأسر المستهدفة، التي ترعاها جمعيات القطاع غير الربحي، بحضور رئيس اللجنة م. فهد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية عبدالرحمن المقبل وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخاصة.

متابعة مستمرة

وأكد رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة م. فهد الجبير، ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالأسرة ومكوناتها والعمل على دعمها بمختلف المجالات، بما يضمن لها الحياة الكريمة، مبينا أن ملتقى تكافل الأسري يأتي ضمن البرامج التي تقدمها اللجنة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبمتابعة مستمرة من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان «حفظهما الله»، حيث تهدف لتعزيز مكانة الأسرة في المنطقة وتشخيص التحديات، التي تواجهها وتقديم المقترحات والدعم اللازم للأسر بما يحقق وطن طموح وفق رؤية المملكة 2030.

فعاليات توعوية

وشهد الملتقى العديد من البرامج التثقيفية والتنموية والترفيهية، التي تهدف لنشر الوعي الأسري وتحقيق التكافل بينهم، بما يخدم الفرد والمجتمع، إضافة لفعاليات توعوية ومسابقات للأطفال وكبار السن ولوحات فلكلورية وطنية واجتماعية، فيما تضمن محاضرات للتنمية الأسرية قدمها كل من الأمين العام لجمعية وئام للتنمية الأسرية د. محمد العبدالقادر، والناشط الاجتماعي عبدالرزاق التركي، والمستشارة الأسرية د. عائشة السعدي، وفي ختام الملتقى كرم الجبير الجهات المشاركة والداعمة موجها الشكر والتقدير لكل مَن ساهم بنجاح هذا الملتقى.