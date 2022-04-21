شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1000 سيارة مهملة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية محافظة القطيف خلال الفترة من 15 يناير - 19 أبريل 2022، 1051 سيارة مهملة وتالفة، وذلك ضمن أعمال معالجة التشوه البصري، والحفاظ على المظهر العام وبيئة وجمال المحافظة.

وكثفت البلدية أعمال الإصحاح البيئي، وقامت خلال الفترة من ١ حتى ١٠ رمضان الجاري، بتطهير وتعقيم ١٣٣ موقعا، استهدفت ٥٤٨ حيا بالمحافظة، وإزالة ٣١٧٧ مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات وغسل ٨٠٨ براميل و٥٥٨ حاوية وصيانة ١١٩ حاوية وكسح ١٠٨ ساحات.

وواصلت جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، ونفذت خلال الفترة من ١-١٠ رمضان ١٤٤٣هـ، ٩٦ جولة ميدانية تم خلالها زيارة ٩١٥ منشأة وإتلاف ٤٩ كجم، و٣٩ لترا، وتم توجيه ٢٥٥ إنذارا ورصد ٥ مخالفات وإغلاق ٦ منشآت.