شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3 شاحنات مخالفة لنهل الرمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية غرب الدمام ممثلة بلجنة نهل الرمال، ٣ شاحنات و٢ شيول لقيامها بتجريف الأراضي ونهل الرمال من المناطق غير المخصصة.

من جانب آخر، واصلت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية وسلامة المواد الغذائية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية.

وواصلت البلدية حملات إزالة الصنادق والمخيمات، والتي أسفرت عن إزالة 39 مخيما وصندقة بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة. وذلك ضمن أعمال الحفاظ على المظهر العام، بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد.

فيما ضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية شاحنة يقوم سائقها برمي الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، وجرى استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف.