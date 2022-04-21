شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 5 محطات وقود «مؤقتا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية شرق الدمام ٥ محطات وقود مؤقتًا، وذلك ضمن حملات مكثفة لتحسين وتطوير محطات الوقود. كما استدعت ملاكها لتطبيق النظام وإلزامهم بمعالجة الملاحظات حسب النظام.

من جانب آخر، نفذت البلدية بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء حملة مشتركة على المنشآت الغذائية للتأكد من امتثال المنشآت للاشتراطات الصحية والاحترازية، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأة احترازيا، وإتلاف 30 كيلو جراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

وكانت البلدية قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين، أسفر، بالتعاون مع شعبة الأمن الوقائي بالدمام، عن ضبط وإغلاق سكن عمالة يستخدم كمعمل خياطة، بالإضافة إلى تحضير وتخزين المواد الغذائية بطريقة عشوائية تفتقر للاشتراطات الصحية ومخالف للأنظمة، مع مصادرة ٨٠ كيلو من المواد الغذائية وإتلافها.