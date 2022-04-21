شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح 100 ألف م2 حفر شوارع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية عبر برنامج معالجة التشوه البصري وبرنامج تحسين المشهد الحضري، خلال الربع الأول للعام 2022م، أعمال إصلاح 100.776 مترا مربعا من حفر الشوارع، ودهان 190,450 مترا طوليا من الأرصفة، وإزالة 222011 مترا مكعبا من مخلفات البناء والهدم، وإصلاح 355 من محولات الكهرباء.

وأزالت الأمانة ضمن أعمال البرنامج، 546 لوحة دعائية مخالفة، إضافة إلى إصلاح وتأهيل 1,569,179 مترا مربعا من الحدائق وملاعب الأطفال، وإزالة 4966 من التحويلات والحواجز الخرسانية، وإصلاح 420 من واجهات المباني والمحلات، ومعالجة وضع 32,498 من حاويات النظافة داخل الأحياء، وإزالة 835 حوشا واستراحة ومخيما عشوائيا، وإزالة 224 مظلة وهنجرا مخالفا داخل الأحياء، وتنسيق وزراعة 1,112,448 من الأشجار والورود.

وعالجت وضع 561 من الباعة الجائلين المخالفين، وإصلاح 30,899 مترا مربعا من تآكل الأرصفة المتهالكة، وإزالة 34,920 مترا مربعا من الكتابات المشوهة للمظهر العام، وإزالة 1695 من السيارات التالفة والمهملة، وإصلاح 2228 لوحة إرشادية لأسماء الشوارع وأرقام المباني، وإصلاح 2004 أعمدة إنارة متهالكة.