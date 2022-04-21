خادم الحرمين ينوه بجهود أمراء المناطق في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة، بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، أمس، أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي الـ29، وهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وأمير منطقة تبوك فهد بن سلطان، وأمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وأمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز، وأمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، وأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، وأمير منطقة عسيرتركي بن طلال، وأمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد، وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، وأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف.

واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي الـ29 لأمراء المناطق.

ونوه بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.