خادم الحرمين ينوه بجهود أمراء المناطق في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين

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واطلع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال، على أبرز الموضوعات التي تناولها الاجتماع السنوي الـ29 لأمراء المناطق.
ونوه بجهود أمراء المناطق في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وحرصهم على بذل كل ما من شأنه تحقيق التطلعات المنشودة والتنمية الشاملة.
حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.
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