عمرة بلا فيروسات أو ضربات شمس.. كيف تتحقق؟

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وخلال الأيام العشر الأولى من الشهر الفضيل تم الحصول على نحو مليوني تصريح عمرة عبر «اعتمرنا» وهو تطبيق سهل الاستخدام للحصول على تصريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، ولضمان توفير أجواء إيمانية وآمنة تتحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع تطبيق «توكلنا».
وينصح الأطباء أصحاب الأمراض المزمنة أخذ ما يكفيهم من العلاجات الخاصة بهم حتى لا يتعرضون لأي مشاكل صحية أثناء تأدية مناسك العمرة. أما إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية فعليك بأخذ تقرير طبي بحالتك الصحية من طبيبك المعالج، وعليك الإكثار من تناول الماء خلال رحلتك حتى لا تتعرض للجفاف.
لتجنب آلام المشي على البلاط:
إحضار حذاء طبي مخصص وارتداؤه أثناء الطواف والسعي.
عدم المشي حافي القدمين لمدة طويلة.
لتجنب ضربات الشمس:
شرب كمية كافية من الماء والسوائل.
استخدام المظلة الشمسية.
لتجنب التسلخات الجلدية:
استخدام كريمات طبية متخصصة
استشارة طبيب أمراض جلدية
لتجنب الأمراض الفيروسية:
ارتداء الكمامة الطبية.
تغيير الكمامات المتسخة أو المبللة أو التالفة.
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