تطوير نظام الحجز المركزي لتسهيل رحلة الحج والعمرة

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ولتحقيق وخدمة هذا الهدف، طورت الوزارة بوابة «مقام» لفتح باب التسجيل للمنصات التي ترغب في الربط بنظام الحجز المركزي، وسيتم تقييم المنصات الراغبة في الربط مع محرك البحث المركزي من قبل الوزارة، بعد انتهاء مرحلة التقييم سيتم بدء عملية التكامل مع المنصة ومن ثم عمل اختبار جودة، في حال اجتياز الاختبار سيتم منح المنصة شهادة الكترونية للبدء في تقديم الخدمة للمعتمرين.
الخطوات التالية توضح المراحل التي سوف تمر بها المنصات إلى أن يتم منحها شهادة العمل مع محرك البحث المركزي.
محرك الحجز المركزي
35 منصة تسويق الكترونية
68 شركة نقل
178مقدمو الخدمات الأرضية
1973مقدمو خدمات السكن
1615الوكلاء الخارجيون
1 موردو خدمات النقل
3موردو الخدمات الأرضية
عملية التسجيل
تقوم المنصات بعملية التسجيل وتعبئة جميع البيانات المطلوبة على موقع «مقام»
يقوم فريق مختص من وزارة الحج والعمرة بتقييم المنصة بناء على معايير معينة
إجراءات التقييم
التأكد من أن جميع البيانات المدخلة موافقة للمعايير الخاصة للاتصال بمحرك البحث المركزي والخضوع في مرحلة التقييم
عملية التكامل
بعد الموافقة يتم عقد اجتماع مع الفريق التقني لشرح كافة التفاصيل المطلوبة للتكامل والإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بعملية التكامل
يتم تعيين مدير حساب للمنصة للمتابعة أولا بأول
منح الشهادة
بعد الانتهاء من مرحلة التكامل والاختبار بنجاح يتم منح المنصة شهادة للسماح لها بالعمل مع محرك البحث المركزي
توفير جميع الخدمات عبر المنصة للحجاج والمعتمرين
بوابة مقام
تمكن جميع منصات التسويق الالكترونية الراغبة في تقديم خدماتها للمعتمرين من التكامل مع مزودي خدمات السكن والمواصلات والخدمات الأرضية وتقديم خدمات أخرى داخل المملكة لتسهيل رحلة المعتمر
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