تطوير نظام الحجز المركزي لتسهيل رحلة الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا لتحسين التجربة واستضافة المزيد من ضيوف الرحمن، قامت وزارة الحج والعمرة بتطوير نظام الحجز المركزي للعمل كقاعدة مركزية لربط جميع وكالات السفر عبر الإنترنت ومقدمي الخدمات بالمملكة من عرض خدماتهم للحجاج والمعتمرين من (سكن، نقل، إعاشة، برامج سياحية، تذاكر طيران، تأمين) عبر منصات التسويق العالمية والمحلية ومن ثم استكمال إجراءات طلب التأشيرة آليا من خلال المسارات الالكترونية للحج والعمرة بالتكامل مع مركز المعلومات الوطني ووزارة الخارجية وإرسال نسخة الكترونية من التأشيرة فور صدورها إلى البريد الالكتروني للحاج أو المعتمر، مع إتاحة خدمة الكترونية لتمكينه من التحقق من اعتماد الوزارة لحزمة الخدمات المشتراة، مما أدى إلى جعل رحلة المعتمر أسهل بكثير.

ولتحقيق وخدمة هذا الهدف، طورت الوزارة بوابة «مقام» لفتح باب التسجيل للمنصات التي ترغب في الربط بنظام الحجز المركزي، وسيتم تقييم المنصات الراغبة في الربط مع محرك البحث المركزي من قبل الوزارة، بعد انتهاء مرحلة التقييم سيتم بدء عملية التكامل مع المنصة ومن ثم عمل اختبار جودة، في حال اجتياز الاختبار سيتم منح المنصة شهادة الكترونية للبدء في تقديم الخدمة للمعتمرين.

الخطوات التالية توضح المراحل التي سوف تمر بها المنصات إلى أن يتم منحها شهادة العمل مع محرك البحث المركزي.

محرك الحجز المركزي

35 منصة تسويق الكترونية

68 شركة نقل

178مقدمو الخدمات الأرضية

1973مقدمو خدمات السكن

1615الوكلاء الخارجيون

1 موردو خدمات النقل

3موردو الخدمات الأرضية

عملية التسجيل

تقوم المنصات بعملية التسجيل وتعبئة جميع البيانات المطلوبة على موقع «مقام»

يقوم فريق مختص من وزارة الحج والعمرة بتقييم المنصة بناء على معايير معينة

إجراءات التقييم

التأكد من أن جميع البيانات المدخلة موافقة للمعايير الخاصة للاتصال بمحرك البحث المركزي والخضوع في مرحلة التقييم

عملية التكامل

بعد الموافقة يتم عقد اجتماع مع الفريق التقني لشرح كافة التفاصيل المطلوبة للتكامل والإجابة على كل الأسئلة المتعلقة بعملية التكامل

يتم تعيين مدير حساب للمنصة للمتابعة أولا بأول

منح الشهادة

بعد الانتهاء من مرحلة التكامل والاختبار بنجاح يتم منح المنصة شهادة للسماح لها بالعمل مع محرك البحث المركزي

توفير جميع الخدمات عبر المنصة للحجاج والمعتمرين

بوابة مقام

تمكن جميع منصات التسويق الالكترونية الراغبة في تقديم خدماتها للمعتمرين من التكامل مع مزودي خدمات السكن والمواصلات والخدمات الأرضية وتقديم خدمات أخرى داخل المملكة لتسهيل رحلة المعتمر