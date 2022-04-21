خدمات مميزة بالتوسعة الثالثة لقاصدي المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بخدمات مميزة ومتطورة، كثفت وكالة الشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية استعداداتها للعشر الأواخر، لتقديم الخدمات للمصلين داخل التوسعة السعودية الثالثة في توفير الخدمات لرواد وقاصدي المسجد الحرام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الشمالية المهندس وليد المسعودي، أن الإدارة وبالتنسيق مع إدارة الأبواب تتولى جاهزية أبواب التوسعة وفتح الأبواب من جميع المحاور المؤدية لمبنى التوسعة من الجهات الغربية والشمالية والشرقية حسب الخطط التي تتناسب مع إدارة الحشود لقاصدي التوسعة السعودية الثالثة، حيث تشرف الإدارة على جاهزية نظام الإضاءة الداخلية والخارجية بـ 5764 وحدة من خلال الجولات اليومية.

وأشار إلى أنه جرى التأكد من ملائمة جودة التكييف في جميع الأدوار، حيث يتم تشغيل التشلرات بعدد يتراوح مابين (2- 16) تشلر، ويعتمد تشغيلها بناء على درجة حرارة الجو الخارجي، وعدد المصلين الموجودين، ويتم أيضا تخصيص فرق عمل لمراقبة مجمعات السلالم الكهربائية في شوتر (1 - 4) بعدد إجمالي يبلغ 242 سلما داخل المبنى، 32 سلما في الساحات الخارجية، والتأكد من جاهزية دورات المياه والبالغ عددها 2586 منها 72 دورة مياه للمعاقين ومهيأة بـ 6 مصاعد خدمية خاصة بهم في دورات مياه 9 - 14، و978 مكانا للوضوء.

الخدمات في التوسعة الثالثة:

تجهيز 80 مصلى داخل مبنى التوسعة

15 مصلى في الساحات المحيطة

9436 سجادة في المصليات

460 مشربية في الأدوار

4 ٱلاف حافظة زمزم في أوقات الذروة

300 دولاب تتسع لـ 100 ألف مصحف.