تشغيل الدائري الأول بمكة لنقل المعتمرين والزوار

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ووقفت «مكة» ميدانيا على طريق الدائري الأول، حيث تستخدم الحافلات التي تقل المعتمرين والزوار الطريق بشكل انسيابي خلال ساعات الليل والنهار بدون زحام مروري، لينقل حركتهم إلى عدد من المسارات في اتجاهات مختلفة.
ويرفع مشروع الدائري الأول بمكة المكرمة مباشرة مستوى القدرة والتحكم في حركة سير المركبات على جميع المحاور المؤدية إلى بيت الله الحرام، مما يسهم في تسهيل حركة السير.
يشار إلى أن مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية عقد اجتماعا في جمادى الآخرة الماضي مع الجهات المعنية، في مقر الهيئة الملكية بمكة المكرمة؛ لمناقشة جاهزية الطريق الدائري الأول استعدادا لفتحه أمام الحركة المرورية، والاتفاق على آلية التسليم المبدئي.
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