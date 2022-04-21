«الروبوت» يحل أزمة الاستدامة والمبادرات الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في ظل فشل الشركات وسيطرة العواطف والتحيز البشري، يرى 79 % من أفراد عينة استطلاع شمل 11 ألف مستهلك وقادة أعمال من 15 دولة بينها المملكة العربية السعودية أن «الروبوت » سينجح فيما فشل فيه البشر في تحقيق الاستدامة وتعظيم المبادرات الاجتماعية ودعم القضايا البيئية الأخرى.

وبحسب الدراسة التي أجرتها Oracle وباميلا روكير، مستشارة المدير التنفيذي للمعلومات، ومدرسة تطوير Harvard Professional فإن 97 % من قادة الأعمال يؤكدون أن التحيز البشري والعواطف يؤثران سلبا على جهود استدامة

الشركات وهو ما يرجح كفة الروبوت على القيام بالمهمة.

ويرى % 85 ممن استطلعت آراؤهم في المملكة أنهم يشعرون بالإحباط، وأصبحوا غير قادرين على تحمل صعوبة التقدم الذي أحرزته الشركات بشأن الاستدامة والجهود الاجتماعية، بينما وصلت نسبة المحبطين عالميا في هذا الخصوص إلى % 97 .

ووصل الأمر إلى تأكيد نسبة كبيرة من المستهلكين في المملكة أنهم ربما يقومون بقطع العلاقات مع الشركات التي لا تتخذ إجراءات بشأن المبادرات الاجتماعية.

ووضعت أحداث العامين الماضيين الاستدامة والمبادرات الاجتماعية تحت المجهر، حيث ارتفعت حدة المطالبة بإحداث غييرات مادية، لدعم العمل الاجتماعي في ظل سيطرة متوحشة للشركات والمال والأعمال، وبالتالي يتعين على الشركات تحديد أولويات الاستدامة، والقضايا الاجتماعية، وإعادة النظر في كيفية استخدام التكنولوجيا لتحقيق تأثير أو مخاطر تواجه عواقب كبيرة.

آراء السعوديين بحسب الاستطلاع

الاستدامة والعوامل الاجتماعية أكثر أهمية من أي وقت مضى98 %

الأحداث التي وقعت خلال العامين الماضيين تسببت في تغيير أعمالهم 89 %

المجتمع لم يحرز تقدما كافيا بشأن المبادرات الاجتماعية 97 %

عدم القدرة على التقدم بانشغال الناس في أولويات أخرى 40 %

كل ذلك نتيجة زيادة التركيز على الأرباح قصيرة الأجل 43%

الناس كسولون وأنانيون جدا مما يعيقهم من إنقاذ الكوكب 34%

الشركات قادرة على إحداث تغيير جذري في العوامل الاجتماعية 47%

يشعرون بالإحباط وعدم القدرة على تحمل التأخر في تقدم الشركات 85%

الشركات ستحرز المزيد من التقدم بمساعدة الذكاء الاصطناعي 95%

الروبوتات ستنجح حيث فشل البشر 97 %

رأي قادة الأعمال في المملكة

العواطف تصرف النظر غالبا عن الهدف النهائي97%

المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا هي الأنجح 92%

نثق بالروبوت بدلا من عمل الإنسان لاتخاذ قرارات تخص الاستدامة 98 %

الروبوتات أفضل في جمع أنواع مختلفة من البيانات من دون أخطاء 48 %

الروبوت يتخذ قرارات عقلانية غير متحيزة 42 %

أهم عقبات مبادرات الاستدامة

من قادة الأعمال يواجهون مشاكل 94 %

الحصول على مقاييس ESG من الشركاء والأطراف الثالثة 39%

نقص البيانات30%

إعداد التقارير اليدوية 38%

لماذا يدعم السعوديون الاستدامة؟

إيجاد طرق صحية أكثر للعيش 55 %

إنقاذ الكوكب للأجيال المقبلة 47%

المساعدة على تحقيق المزيد من المساواة 50%

ماذا ينوي السعوديون؟

ينوون إلغاء علاقتهم بعلامة تجارية لا تأخذ الاستدامة والمبادرات الاجتماعية على محمل الجد 71%

مغادرة الشركة الحالية للعمل على علامة تجارية تركز بشكل أكبر على هذه الجهود 76 %

ماذا لو نجحت الجهود بشأن القضايا الاجتماعية؟

93 %على استعداد أكبر لدفع قسط مقابل منتجاتهم وخدماتهم

92 % على استعداد لخوض تجربة الاستثمار فيها

94 % على أتم الاستعداد للعمل لأجلها

أهم مزايا نجاح الشركات

45 % تعزيز العلامة التجارية

44 % زيادة الإنتاجية

42 %جذب عملاء جدد

لماذا يدعم العالم الاستدامة؟

52 %الناس هم العامل الأساسي للنجاح

49 % تثقيف الآخرين بشأن المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات

47 % اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة