الموافقة على لائحة الوثائق التخصصية لـ17 جهة حكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لـ17 جهة حكومية.

وعقدت الهيئة اجتماعا، برئاسة رئيس الديوان الملكي رئيس الهيئة فهد العيسى، وحضور المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور فهد السماري وعدد من أعضاء الهيئة.

وأتم الاجتماع العديد من القرارات منها الموافقة على لائحة وقوائم الوثائق التخصصية لكل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وأمانة العاصمة المقدسة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، وديوان المظالم، وعدد من الجامعات السعودية.