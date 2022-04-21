الجامعات تسهم بـ93% من الناتج الوطني للبحث العلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، أسهمت الجامعات السعودية بنسبة 93 % من الناتج الوطني للبحث العلمي، معززة جهود وزارة التعليم في دعم منظومة البحث والابتكار، وترجمة لدورها المحوري في التحول نحو اقتصاد مستدام مبني على المعرفة. وتشهد المملكة نموا متزايدا في عدد الأبحاث العلمية التي تنشرها الجامعات الحكومية، حيث تشير آخر الإحصاءات إلى ارتفاع معدل نشر البحوث العلمية في 2021م إلى 104 %، مقارنة بالفترة التي سبقت تفعيل المبادرات النوعية التي أطلقتها الوزارة؛ لدعم البحث والتطوير والابتكار كالتمويل المؤسسي وشراكات البحث والابتكار، إضافة إلى تحسن جودة الأبحاث المنشورة في المجلات المصنفة علميا Q1 بنسبة 247 %، كما أسهمت المبادرات في زيادة عدد الباحثين النشطين خلال هذه الفترة. إنجازات علمية بالأرقام 104 % نمو النشاط العلمي للمملكة 75 % زيادة نسبة الباحثين النشطين 35 % زيادة نسبة الاستشهاد 247 % تحسن في جهود النشر العلمي الترتيب العالمي والعربي 01 مراتب قفزتها المملكة حسب مؤشر SCIMAGO 53 ترتيب البحث العلمي 2018 52 ترتيب البحث العلمي 2020 1 الترتيب عربيا الأبحاث المنشورة 75 ألف بحث في 2021 14 ألف بحث في 2020 92 ألف بحث في 2019 42 ألف بحث في 2018

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