حماية المشاركين في الأبحاث البشرية بتخصصي الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية للمرة الثالثة بعد أن حصل عليها في عام 2014 وعام 2017 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. وأوضح رئيس تشغيل المستشفى شريف عمر أن من مميزات الحصول على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية اتباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية، مما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية ويساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات، إضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات السريرية.



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