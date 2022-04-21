5 عادات غذائية خاطئة يجب تجنبها في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تتناولوا الطعام لمجرد التسلية دون الإحساس بالجوع.. هكذا ينصح مجلس شؤون الأسرة، الذي حذر من 5 عادات غذائية خاطئة تنتشر في الشهر الفضيل، وهو ما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة بعكس ما كان يتوقع الصائمون.

ويعتبر شهر رمضان فرصة لإعادة النظر في العادات الغذائية الخاطئة وزيادة وعي الأسرة بالنظام الغذائي الصحي، لتجنب أفرادها الإصابة بالسمنة ومضاعفات الأمراض المختلفة.

وفي هذا الإطار نصحت وزارة الصحة بالحرص على تناول الأطعمة التي تمنع العطش وتحافظ على رطوبة الجسم مثل المياه والعصائر الطبيعية والشوفان والفواكه الطازجة كالبرتقال والبطيخ والتفاح والموز، وكذلك السلطة الخضراء والزبادي بالفواكه، وتجنب زيادة الملح والبهارات لارتباطها بالجفاف والعطش.

كما يجب يتجنب تناول المخللات والأطعمة المالحة؛ لأنها قد تسبب الانتفاخ والشعور بالعطش خلال النهار، فيما يجب الحرص على تناول الإفطار بالشوربة لتعويض السوائل التي خسرها الجسم خلال فترة الصيام.

العادات الخاطئة:

- الإكثار من كمية الطعام في كل وجبة

- الأكل للتسلية دون الإحساس بالجوع

- تناول الوجبات السريعة والغنية بالسعرات الحرارية

- الكسل وقلة الحركة

- الإكثار من تناول الحلويات

النظام الصحي يعتمد على:

- التوازن والاعتدال

- تنظيم الوجبات الغذائية الأساسية في بناء الجسم

- مقاومة الجفاف

نصائح لصيام صحي:

- الإفطار بوجبة خفيفة غير دهنية

- شرب كمية كافية من السوائل

- تناول الإفطار على مرحلتين

- تناول الطعام بهدوء ومضغه جيدا

- التركيز على الفواكه والخضراوات عند الشعور بالجوع