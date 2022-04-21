معاقبة المفحط بالسجن والغرامة و الحجز والمصادرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الإدارة العامة للمرور من ممارسة التفحيط، مؤكدة أنه من المخالفات المهددة للسلامة العامة، وأن تجنبك له يعزز سلامتك وسلامة من حولك. وأوضحت أن المادة 69 من نظام المرور تعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالسجن والغرامة والحجز والمصادرة، إلا أنه يستثنى من عقوبتي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة. ووفقا لإحصاءات رسمية، يتعرض سائق واحد على الأقل لحادث مرور كل ثانية، فيما يلقى ما لا يقل عن 20 شخصا، أغلبهم من الشباب، حتفهم يوميا لأسباب تتعلق بالسرعة أو التفحيط أو القيادة الخطرة أو لعدم الانتباه. من جهة أخرى نفذت إدارات المرور حملة ميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة، حيث تم ضبط 249 دراجة مخالفة في المناطق. وأهابت تلك الإدارات بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور. عقوبات مخالفة التفحيط: في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوما غرامة 20 ألف ريال الإحالة للمحكمة المختصة في المرة الثانية حجز المركبة 30 يوما غرامة 40 ألف ريال الإحالة للمحكمة المختصة في المرة الثالثة حجز المركبة غرامة 60 ألف ريال الإحالة للمحكمة المختصة النظر في مصادرة المركبة دفع قيمة المثل للمركبة المسروقة أو المستأجرة وسجنه

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