لضبط المخالفين.. الجوازات تدعم المنافذ بأجهزة كشف التزوير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أكد اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع نائب مدير عام الجوازات، دعم جميع المنافذ بأجهزة كشف التزوير لضبط المخالفين خلال العشر الأواخر. وتابع المربع، أنه تم رفع الجاهزية والاستعداد في كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بكوادر بشرية وأجهزة متقدمة تسهم في كشف عمليات التزوير في ظل كثافة أعداد القادمين إلى المملكة من مختلف الدول لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف. ونوّهت قوات أمن العمرة في مؤتمر صحفي، إلى الاستمرار في بث تعليمات السلامة بمختلف اللغات في الحرمين الشريفين؛ لرفع التوعية لدى زوار بيت الله الحرام. أخبار قد تهمك وأكدت قوات أمن العمرة، على استمرار خطط ضبط الظواهر السلبية وضبط المتسولين، بكفائة عالية. وأضافت، أن هناك انتشارا أمنيا بكل محاور العاصمة المقدسة لمواجهة ذلك السلوك غير الحضاري. وأكملت، أن هناك تعاونا مختلف الجهات الحكومية، مما ساعد على تذليل العقبات التي قد تنشأ، وذلك في سبيل راحة ضيوف الرحمن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن العمرة في مكة المكرمة، وذلك لشرح خططها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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