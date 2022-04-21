بوكيتينو ساخرًا: لا نلعب بلايستيشن

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

انتقد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لجوء بعض المدربين لتوجيه لاعبيهم بعصبية من خارج الملعب في إشارة غير مباشرة لمواطنه خورخي سامباولي، مدرب مارسيليا.

وقال بوكيتينو في حديثه لوسائل الإعلام عن الفوز على مارسيليا 2-1 في الدوري الفرنسي: «لا أعتقد أن المدرب يجب أن يقفز أو يصرخ في منطقته الفنية حتى يتمكن لاعبوه من سماعه أكثر بل هذا الأسلوب قد يأتي بنتائج عكسية».

وأضاف ماوريسيو: «الهدوء والاستعداد الجيد للمباراة، وإدراك كل لاعب للمهام المطلوبة منه، يمنح راحة البال للجهاز الفني والمدرب».

وأشار ساخرا: «أنا لا ألعب كرة القدم بذراع تحكم إلكترونية، مثلما يلعب العديد من الأشخاص لعبة فوتبول مانجر وبلايستيشن في المنزل».

واستدرك المدرب الأرجنتيني في ختام تصريحاته: «لا نلعب بلايستيشن بل كرة قدم احترافية، ونحاول أن ننفذ ما نعمل عليه طوال الأسبوع».