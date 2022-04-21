وكلاء روديجر يتواصلون مع ريال مدريد

محمد بن مسعود - الدمام - عواصم – وكالات:

كشف تقرير صحافي إسباني أمس الأربعاء، عن عودة الاتصالات بين ريال مدريد والألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي من أجل صفقة محتملة في الصيف.

وينتهي عقد روديجر (29 عاما) مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري وقد عقد النية على الرحيل عقب نهاية عقده.

وكانت المفاوضات بين ريال مدريد وروديجر قد توقف خلال الفترة الماضية، بسبب المطالب المالية المرتفعة للمدافع الألماني.

ومع ذلك، وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد عاود وكلاء روديجر الاتصال بريال مدريد، من أجل معرفة موقف الميرنجي من التعاقد مع اللاعب.

وأضاف الصحيفة، أن روديجر الخليج 365 وأن طلب الحصول على 55 مليون يورو على مدار 4 سنوات، بما فيها راتبه السنوي والمكافآت، وهو الأمر الذي لم يوافق عليه ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في حال أراد روديجر الانضمام لريال مدريد، فعليه خفض مطالبه المالية.

وأرجعت خطوة الوكلاء إلى سببين الأول هو عدم توصلهم لاتفاق مع تشيلسي، والثاني هو انبهار اللاعب الألماني بالفريق الملكي بعدما تمكن من إقصاء البلوز من دوري الأبطال.