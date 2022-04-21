اخبار الرياضه السعوديه دياز: سنريح اللاعبين لنستمر بثقافة الفوز

محمد بن مسعود - الدمام - أبدى مدرب نادي الهلال رامون دياز رضاه التام عن الفوز الذي حققه على فريق استقلال دوشنبه ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. وقال خلال الموتمر الصحفي عقب المواجهة: «الفريق استطاع أن يسيطر على المباراة أمام فريق كان همه الأول أن يلعب بشكل دفاعي وهذا ما صعّب علينا الخروج بنتيجة كبيرة في المباراة، وأعتقد أن هذه النتيجة تعد كبيرة ومرضية لنا رغم استطاعتنا تسجيل أهداف أكبر وإضاعة فرص كبيرة نظراً لمجريات اللقاء، وسعداء كفريق عمل مع الإدارة وكفريق عمل ولاعبين بهذه النتيجة، واستطاع الفريق أن يتصدر المجموعة ويخطف بطاقة التأهل عن جدارة»، مهدياً تأهل فريقه للدور ثمن النهائي من البطولة للجماهير الهلالية التي تساند الفريق طوال الفترة الماضية.

وأضاف: «أخبرت اللاعبين قبل المواجهة أنها مباراة حسم ويجب أن ندخلها بتركيز عالٍ وهذا ما حدث، فرضنا السيطرة وسجلنا هدفاً في وقت مبكر ونجحنا في حصد النقاط الـ3.

الهلال أثبت أنه ناضج فنياً وذو خبرة عالية، وتأهلنا لثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين يسعد الجميع لأنه نتاج عمل كبير قدمناه بالفترة السابقة، وأهدي الجماهير هذا الانتصار».

وأضاف: في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات سنشرك عدداً من اللاعبين لتجهيزهم لما تبقى من الموسم، ولن نقدم إجازات للاعبين، فقط سنريح بعضهم ليستعدوا أكثر للفترة المقبلة.

وختم دياز قائلاً: سنريح عدداً من اللاعبين بالفترة المقبلة ونوزع المجهود بين اللاعبين، ونريد أن نستمر بنفس ثقافة الفوز والانتصار.