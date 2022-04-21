اخبار الرياضه السعوديه دياز: سنريح اللاعبين لنستمر بثقافة الفوز

وأضاف: «أخبرت اللاعبين قبل المواجهة أنها مباراة حسم ويجب أن ندخلها بتركيز عالٍ وهذا ما حدث، فرضنا السيطرة وسجلنا هدفاً في وقت مبكر ونجحنا في حصد النقاط الـ3.
الهلال أثبت أنه ناضج فنياً وذو خبرة عالية، وتأهلنا لثمن النهائي قبل نهاية دور المجموعات بجولتين يسعد الجميع لأنه نتاج عمل كبير قدمناه بالفترة السابقة، وأهدي الجماهير هذا الانتصار».
وأضاف: في المباراتين المتبقيتين من دور المجموعات سنشرك عدداً من اللاعبين لتجهيزهم لما تبقى من الموسم، ولن نقدم إجازات للاعبين، فقط سنريح بعضهم ليستعدوا أكثر للفترة المقبلة.
وختم دياز قائلاً: سنريح عدداً من اللاعبين بالفترة المقبلة ونوزع المجهود بين اللاعبين، ونريد أن نستمر بنفس ثقافة الفوز والانتصار.
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