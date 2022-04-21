اخبار الرياضه السعوديه الحائلي يكشف مشروع الاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - يدشن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده أمام وسائل الإعلام، مشروعاً نوعياً ستعمل إدارة النادي على تنفيذه خلال المرحلة القادمة. وحرص الحائلي على الالتقاء بوسائل الإعلام والكشف عن تفاصيل المشروع على إثر تقديم دعوة إعلامية موسعة. ومن المنتظر أن تستمر إدارة الحائلي في تنويع مصادر الدخل بالتنسيق مع إدارة الاستثمار لضمان إنعاش خزينة العميد.

وعلى الصعيد الميداني، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين كونترا استعداداً لمواجهة الفتح دورياً قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في اللقاء المرتقب لتحديد الملامح الأولية لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن يعود اللاعب البرازيلي برونو هنريكي للتدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج الإعدادي مع المعد البدني إثر الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في المباراة الودية مع فريق أبها، إذ تشير المصادر إلى أن الإصابة لن تكون عائقاً أمام مشاركته أساسياً في مواجهة الفتح دورياً.