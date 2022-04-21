اخبار الرياضه السعوديه الحائلي يكشف مشروع الاتحاد

وعلى الصعيد الميداني، يواصل الفريق الكروي الأول تدريباته تحت إشراف المدرب الروماني كوزمين كونترا استعداداً لمواجهة الفتح دورياً قبل مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال في اللقاء المرتقب لتحديد الملامح الأولية لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ومن المقرر أن يعود اللاعب البرازيلي برونو هنريكي للتدريبات الجماعية بعد انتهاء البرنامج الإعدادي مع المعد البدني إثر الإصابة الطفيفة التي تعرض لها في المباراة الودية مع فريق أبها، إذ تشير المصادر إلى أن الإصابة لن تكون عائقاً أمام مشاركته أساسياً في مواجهة الفتح دورياً.
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