السماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في تطبيقات نقل الركاب

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالسماح للمواطن المفوض على مركبة يملكها فرد سعودي بالعمل في تطبيقات نقل الركاب، كما ألغت شرط العمر للسائق، وذلك لزيادة فرص العمل ورفع مستوى جودة الخدمة. ويبدأ العمل بهذه القرارات من يوم الأحد المقبل الموافق 23/ 9 / 1443 هـ. كما تضمنت تحديثات لائحة الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه، إضافة تعريف خاص لمنشآت ريادة الأعمال في اللائحة وذلك لتوضيح الفئة المستفيدة من بعض الاستثناءات الواردة في اللائحة، فضلا عن إضافة نشاط وسيط الأجرة ضمن الأنشطة التي يمكن لمستثمر بها من رواد الأعمال الحصول على استثناء من شرط الضمان المالي.



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