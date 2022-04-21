عاجل | عدادات لقياس مياه الآبار بـ6 مناطق

علمت «دوت الخليج» أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت الشركات المتخصصة في الأنشطة الزراعية للمشاركة في عملية التأهيل للمنافسة على مشروع يستهدف توريد وتركيب عدادات على الآبار الزراعية ونقل بيانات استهلاك المياه من عدادات القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية وتطوير وبناء نظام لاستقبال البيانات وتحليلها.

ويستهدف المشروع 6 مناطق وهي: الرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والجوف.

تدفق المياه

ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل لبحث الجوانب الفنية للعدادات المخصصة للآبار الزراعية والصناعية والتجارية؛ وذلك تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تركيبها ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار.

تأتي الورشة ضمن خطة الوزارة لتنفيذ ما جاء في نظام المياه الذي صدر في 2020، حيث تنص المادة العاشرة منه على أن: «للوزارة الحق في فرض تركيب عدادات؛ لقياس تدفق المياه من الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة؛ لمراقبة وتنظيم كمية استهلاك وترشيد استخدامها؛ وفقاً للمقننات المائية».

مياه جوفية

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني في الورشة التي عُقدت في مقر الوزارة بالرياض وحضرها خبراء ومسؤولو شركات متخصصة أن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار إحدى الأدوات التي تسهم في حماية المياه الجوفية غير المتجددة من الاستنزاف واستدامة المياه للأغراض المختلفة من خلال أنشطة من بينها تركيب العدادات على الآبار في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية.

وأضاف الشيباني، أن الهدف من تركيب العدادات على الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة هو قياس مقدار تدفق المياه، والتأكد من أن الكميات المستهلكة من الآبار تتناسب مع المقننات المائية للزراعة والأنشطة الصناعية والتجارية المستفيدة من الآبار، بما يضمن الاستفادة المثلى من المياه الجوفية ويحقق الاستدامة ويمنع الهدر.

طلب متوقع

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة العمل على ضمان توفر كميات مناسبة من العدادات لمواكبة الطلب المتوقع، إضافة إلى توفير أعلى المواصفات وبأقل التكاليف، مع التنسيق بين الوزارة والموردين.

في حين دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11، تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على: «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام».

المناطق الـ6 المستهدفة

01 الرياض

02 القصيم

03 الشرقية

04 تبوك

05 حائل

06 الجوف