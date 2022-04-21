عاجل | 10 آلاف ريال تكلفة الدعوى الجزائية

قدرت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية لعام 1443، التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخرًا، التكاليف القضائية في الدعاوى الجزائية الخاصة بـ10 آلاف ريال، فيما قدرت الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية بـ5 آلاف ريال، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة بـ3 آلاف ريال، وألفي ريال للدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية.

وتضمنت اللائحة، 17 مادة اشتملت على: «التعاريف والمصطلحات، وتقدير التكاليف القضائية، وتقدير التكاليف القضائية للطلبات، والتقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها، وأحكام ختامية، والنشر والنفاذ».

الدعاوى غير محددة القيمة

الدعاوى الجزائية الخاصة 10 آلاف ريال.

الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية 5 آلاف ريال.

الدعاوى المستعجلة أيا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها 3 آلاف ريال.

الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العامة 3 آلاف ريال.

منازعات التنفيذ 3 آلاف ريال.

الدعاوى التي تنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية ألفا ريال.

إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسـب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

تكاليف الدعوى المحددة القيمة «نسبة من قيمة المطالبة فيها»

%5 إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

%4 إذا كانت قيمة المطالبة 100 ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

%3 إذا كانت قيمة المطالبة 500 ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

%2 إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

الدعاوى المالية، تحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقًا لقيمته المحددة في العقد.

في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تمكن الوزارة من تحديد قيمته.

تكاليف الطلبات الواردة في المادة (السـابعة) من النظام

01 طلب التماس إعادة النظر عشرة آلاف ريال.

02 طلب النقض سبعة آلاف ريال.

03 طلب الاستئناف خمسة آلاف ريال.

04 طلب الإدخال من الخصـوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم ألفا ريال.

‏05 الطلب العارض ألف ريال.

06 طلب أحد الخصوم التيسير في الدعوى الموقوفة اتفاقًا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة مائة ريال.