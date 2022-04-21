10 طرق وشوارع مشمولة بالتسوير في العاصمة المقدسة

منصة بلدي
وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أهمية متابعة وحصر الأراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى بمكة المكرمة، ودعت ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ولتجنب تطبيق الغرامات التي نص عليها النظام.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن ذلك يأتي ضمن التزام الأمانة بتطبيق مبادرة الوزارة التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء، وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والإسهام في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي، وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، وأشار إلى أنه سيبدأ الإلزام بالتطـبـيـق ابتداءً من الأول من يوليو 2022.
المرحلة الأولى
01 طريق إبراهيم الجفالي بحي العوالي.
02 شارع الحـج.
03 شارع عمـر قـاضي بالشرائـع.
04 شارع عبدالقادر كوشـك.
05 طريق الأمير سلطان من كبري العوالي.
06 طريق الأمير محمد بن سلمان.
07 طريق الملك فيصل.
08 طريـق اللين.
09 طريق المدينة المنورة.
10 طريـق مكـة جـدة القديـم.
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