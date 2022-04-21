عربات الجولف تخدم زوار المسجد النبوي

أمن العمرة: انتشار أمني كثيف في العاصمة المقدسة لمواجهة السلوكيات غير الحضارية أكد قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي في رد على استفسار طرحته "دوت الخليج" خلال المؤتمر الأمني الثاني لقيادات قوات أمن... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 20 رمضان 1443 هـ 20 رمضان 1443 هـ

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