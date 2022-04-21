800 ألف وجبة من هدية الحاج

وقف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، على نقاط جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية لتقديم 800 ألف وجبة إفطار صائم في شهر رمضان المبارك.

واطلع مشاط برفقة المدير التنفيذي للجمعية المهندس إحسان الريس، على مكونات وجبات إفطار الصائمين في ساحات المسجد الحرام، مثنيًا على دور الجمعية وما تقدمه من جهود وخدمات إنسانية لضيوف الرحمن؛ تتسم بالإبداع والابتكار في الخدمة المقدمة ومنتجاتها الإبداعية.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للجمعية أن الدعم الدائم من وزارة الحج والعمرة يعدُّ تحفيزًا ودعمًا للعاملين في هذا المجال التطوعي.