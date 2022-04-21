154 موظفة لأبواب المسجد الحرام

وتعد هذه الإدارة الواجهة التي تستقبل القاصدات والمعتمرات عند دخولهن للحرم المكي الشريف، ومن أبرز خدماتها تنظيم دخول ضيفات الرحمن عبر أبواب المسجد الحرام وتوجيههن إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدات البيت الحرام كي يؤدين مناسكهم بكل راحة وطمأنينة.
وتسهم إدارة الأبواب النسائية في العديد من الخدمات التي تساعد على تقليل حدة الازدحام في ظل توافد أعداد كثيفة من المعتمرين والزوار.
ويعمل فريق إدارة الأبواب النسائية بالتعاون مع الجهات الأمنية، على تحويل مسارات المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تحويل بعض الأبواب الأخرى للخروج فقط، وذلك بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.
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