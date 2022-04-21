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توزيع تصاريح الدخول لمواقع الاعتكاف بالمسجد الحرام

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الدمام - شريف احمد - قامت وكالة الرئاسة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في وحدة خدمات المعتكفين التابعة للإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتوزيع التصاريح الخاصة بالدخول لموقع الاعتكاف بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، أنه وحرصًا على تيسير الحصول على تصاريح الاعتكاف فقد خُصصت كبينة لمتابعة شؤون المعتكفين، والواقعة أمام باب الملك عبدالله (119) في الساحات الغربية من المسجد الحرام، مبينًا أنه تم تخصيص خزانة لكل معتكف.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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