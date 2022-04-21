شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يبحث التطورات الجيوسياسية مع وزيرة الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس الأربعاء 19 رمضان 1443هـ الموافق 20 أبريل 2022م افتراضيًا مع وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يالين" وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين واجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، إلى جانب أبرز الجوانب الاقتصادية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية وجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك لمواجهة التحديات المتزايدة والحفاظ على التعافي الاقتصادي العالمي.

حضر اللقاء افتراضيًا عدد من المسؤولين من وزارة المالية السعودية والجانب الأمريكي.