محمد بن مسعود - الدمام - سيُطلب من عمال شركة تسلا في منشأة صناعة السيارات في شنغهاي النوم على أرضية المصنع، إذ تستأنف شركة السيارات الكهربائية الإنتاج بعد توقف دام 3 أسابيع.
وقالت مصادر لوكالة «بلومبرغ» إن الموقع سيعمل وفقًا لنظام يعرف باسم «الحلقة المغلقة»، من أجل تجنب المزيد من عمليات الإغلاق وسط سياسة عدم التسامح المطلق في الصين مع فيروس كورونا.
وأرسلت شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى عمالها مذكرة توضح بالتفصيل كيفية عمل النظام، والتي حصلت عليها «بلومبرغ»، إذ قالت إن «تسلا» ستزوّد العمال بحقيبة نوم وفراش وستخصص جزءًا من أرضية المصنع لاستخدامه مكانًا للنوم.
وذكرت شركة تسلا في المذكرة أنه ستكون هناك أيضًا مساحات للاستحمام والطعام والترفيه، لكن الشركة لا تزال في طور الإعداد.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يُجبر عمّال «تسلا» على الأكل والنوم على أرضية المصنع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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