برك جوفية من المياه تشير إلى احتمال وجود حياة في الفضاء

محمد بن مسعود - الدمام - توصّل باحثون في جامعة «ستانفورد» الأمريكية إلى أن البرك الجوفية من المياه المالحة على قمر كوكب المشتري «أوروبا» يمكن أن تكون أماكن واعدة للبحث عن علامات للحياة خارج الأرض.

ولاحظ العلماء أن التلال المتوازية العملاقة الممتدة لمئات الأميال على «أوروبا» كانت مشابهة بشكل كبير لميزات السطح المكتشفة على الغطاء الجليدي في غرينلاند.

ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية عن الأستاذ المساعد في الجيوفيزياء بجامعة ستانفورد، داستن شرودر، قوله: «الماء السائل بالقرب من سطح القشرة الجليدية هو حقًا مكان وواعد لتخيل وجود حياة».