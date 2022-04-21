وجبة إفطار وسحور بحضور زرافات وأسود في أبوظبي

محمد بن مسعود - الدمام - برزت دائرة الثقافة والسياحة في مدينة أبوظبي بفيديو فريد من نوعه، أبطاله أسود ترافق الصائمين على وجبات الإفطار.

وانتشر للدائرة، وفق ما ذكر موقع «نيوز 18»، مقطع عبر إنستغرام، حيث الزوار والمقيمون في أبوظبي يسعهم الاستمتاع بسلسلة من الخيارات المشوقة كتناول وجبة إفطار مع الأسود، أو سحور على شاطئ السعديات أو تحت السماء المرصعة بالنجوم قبالة جبل حفيت.

وبدا الناس في الفيديو المرافق المنشور وهم يتناولون وجبات الإفطار الفاخرة في حديقة العين للحيوانات.

ويظهر مقطع آخر من الفيديو بعض الأشخاص وهم يستمتعون بتناول وجبة الإفطار بعد المغيب في حديقة الإمارات للحيوانات وسط الفيلة والزرافات.

وذكر بيان رسمي صادر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أنه يمكن تناول الطعام مع الأسود في حديقة العين للحيوانات ضمن تجربة إفطار لا تنسى.

وتقدم خدمات وجبات الإفطار بين السادسة والنصف والثامنة من كل مساء بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي، حيث يمكن للمفطرين الاستمتاع كذلك برحلات سفاري ضمن مجموعات تضم مجموعات بين 4 و12 شخصًا من عمر الثانية عشرة فما فوق.