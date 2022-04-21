الحصان التنين يجوب شوارع تولوز الفرنسية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت شوارع مدينة تولوز في فرنسا للمرة الأولى الحصان التنين «لونغ ما»، المستوحى من أسطورة صينية، والبالغ وزنه 45 طنًا.
وقام بتصمم «لونغ ما» فرانسوا ديلاروزيير وفرقة Compagnie La Machine.
ووصل الحصان تولوز بعد نزهات في بكين وأوتاوا ونانت وكاليه، وخرج في موكب استعراضي على درب العمالقة في المدينة برفقة مينوتور والعنكبوت الضخم.
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