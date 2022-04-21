آرسنال يقسو على تشيلسي برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

انتهت القمة اللندنية بين فريقي تشيلسي وضيفه آرسنال بفوز آرسنال بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد آرسنال إلى 57 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي رصيد تشيلسي 62 نقطة في المركز الثالث.