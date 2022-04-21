محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لن تصدق ماحدث خلف مذيعي أخبار قناة كويتية على الهواء مباشر

وثق مقطع فيديو ظهور قط خلف مذيعي أخبار القناة الثانية بتلفزيون الكويت على الهواء أثناء إلقاء النشرة. وأظهر الفيديو المذيعان وهما يلقيان نشرة الأخبار باللغة الإنجليزية وأثناء ذلك ظهر القط خلفهما وهو يمشي بخفة حتى لا يلاحظه أحد. وأثار الفيديو ردود فعل متنوعة فمنهم من رآه بطرافة وسخرية ومنهم من انتقد ظهور القط على الهواء وأن هذا نوع من الإهمال . تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. لن تصدق ماحدث خلف مذيعي أخبار قناة كويتية على الهواء مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.