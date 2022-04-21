محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. زوجة الراحل ” طلال مداح” تكشف عن ردة فعلها بعدما رأته يسقط على المسرح في أبها.. وتفاصيل آخر مكالمة بينهما

كشفت زوجة طلال مداح عن ردة فعلها بعد سقوطه على المسرح خلال حفله الأخيرة في أبها حيث كانت تتابع الحفل عبر التلفزيون ، وعلمت بوفاته في وقت لاحق.

وقالت خلال لقاء لها في برنامج ” من الصفر” أن زوجها الراحل كان يصاب بضيق تنفس عندما يسافر إلى أبها بسبب ارتفاع منسوب الأرض بها. لافتة إلى أنه كان يعاني دائما من هذه المشكلة ماعدا الرحلة الأخيرة وعندما تتحدث معه تليفونيا كان يخبرها أنه بخير لدرجة استغرابه لعدم إصابته بضيق التنفس ونقله إلى المستشفى هذه المرة.

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وأوضحت أن آخر مكالمة بينهما كانت قبل صعوده على المسرح وكان بخير. مبينة أنها تابعت الحفلة على التلفزيون وبعد ظهوره وتحية الجمهور ثم قيامه بالغناء سقط فجأة على المسرح.

وتابعت: كنت مثل المجنونة واتصلت على الأشخاص المتواجدين معه دون رد من أي منهم ما أدى لشعوري بمزيد من القلق وبعد فترة رد علي صديقه خالد منذر وأخبرني انه بخير وتم نقله إلى المستشفى بسبب ضيق التنفس.

وأشارت إلى توافد عدد كبير من الأهالي على منزلهم ولم يخبرها أحد ثم علمت بوفاته في وقت لاحق .

وفي السياق نفسه قال خالد منذر صديق طلال مداح أن الفنان الراحل خلال الحفلة الأخيرة كان متجلي ونفسيا مرتاح ولا يشعر بأي مشكلة ولكن ما حدث قضاء الله وقدره.

وأشار إلى أنه يوم الحفلة قام الفنان الراحل بتحية الجمهور وبدأ يغني ثم سقط على الأرض. لافتا إلى أنه قام وعدد من الأشخاص بنقله إلى المستشفى وتبين أنه فارق الحياة.

وأضاف : قبل وفاته بساعتين أخبره أن والده مدفون في جدة وعمه علي مداح في مصر ووالدته في مكة. مضيفا أن أمنيته أن يدفن بجوار والدته.