شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. نزيل بسجن «المباحث العامة» يروي لـ ”الخليج 365” قصة تعلمه مهنة الحلاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تضمنت زيارة العيادة الطبية وبعض الأجنحة الترفيهية والفنية

- تعريف الحضور ببرامج إدارة السجن لتأهيل النزلاء

- حرص لإدارة السجن على ممارسة النزيل لهوايته وتنميتها

- توفير التدريب وجميع الأدوات اللازمة لذلك

قامت صحيفة ”الخليج 365” بجولة مميزة، حيث تجولت كاميراتها بأروقة سجن إدارة المباحث العامة في المنطقة الشرقية، لتشهد ختام بطولة صقور المونديال والتي أقيمت في سجن إدارة المباحث العامة.

وجاء ذلك وسط حضور إعلامي، كما التقى ممثلي عدد من وسائل الإعلام الدعوة لحضور المباراة الختامية لكرة القدم.

هذا وتضمنت الزيارة أيضا جولة للإعلاميين، على مرافق السجن تضمنت زيارة العيادة الطبية، وبعض الأجنحة الترفيهية والفنية، حيث تعرف الحضور على برامج إدارة السجن لتأهيل النزلاء.

وخلال جولتها التقت "اليوم" أحد نزلاء السجن المميزين، والذي استطاع أن يكتسب مهنة داخل أروقة السجن، بالعمل في الحلاقة، التي تعلمها عبر التدريب.

وأكد أن إدارة السجن تحرص على ممارسة النزيل لهوايته وتنميتها عن طريق توفير التدريب وجميع الأدوات اللازمة لذلك.

وعن كواليس تعلمه لمهنة الحلاقة، أوضح أنه تعلمها منذ عامين، ويعمل بها حاليا، حيث يستقبل النزلاء على فترتين صباحية ومسائية، موضحا أن الفترة الأولى الصباحية يستقبل فيها من 15 إلى 20 نزيل.

وفي العيد، يصل عدد النزلاء إلى 30 نزيل، مذكرا أنه وصل للاحترافية في المهنة من خلال الفترة التدريبية التي تلقاها في السجن.