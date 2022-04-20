شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن العمرة»: جاهزون للتعامل مع الكثافة المتوقعة خلال العشر الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلن قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي من خلال مؤتمر صحفي لاستعراض خطط العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اليوم، جاهزية قوات أمن العمرة للتعامل مع الكثافة العالية المتوقعة خلال العشر الأخيرة

كما أكد البسامي أن خطط قوات أمن العمرة تحقق أهدافها منذ بداية رمضان وحتى الآن، وأن خطط ضبط المتسولين في الحرمين تعمل بكفاءة عالية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد تأدية العمرة.

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