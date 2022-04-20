شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي» يوضح خطوات الشراء الآمن عبر الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح البنك المركزي السعودي عبر حسابه في تويتر خطوات للشراء الآمن عبر الإنترنت، حيث أصبـح الدفع الإلكتروني عبر الإنترنـت جـزءاً أساسيا مـن تعاملاتنا الرقمية لسهولته وسرعته و أمانه.

وبين "المركزي" أهمية اتباع عدة خطوات لتعزيز أمان عمليات الدفع الإلكتروني التي تقوم بها ومنها عدم تفعيل خاصية الشراء عبر الإنترنت للبطاقة المصرفية في حال عدم استخدامك لهذه الخاصية.

والتأكد أن الموقع أو التطبيق الخاص بالمتجر الإلكتروني عند الشراء عبر الإنترنت موثوق وآمن، والتأكد من موثوقية شبكة الاتصال اللاسلكية (Wi-Fi) عند التسوق عبر الإنترنت.

كما ينبغي التحقق من كشف حساب البطاقة البنكية والرسائل النصية الواردة من البنك للتأكد من عدم تنفيذ أي عمليات مالية غير مفوضة منك، ولا تحفظ بيانات البطاقة المصرفية في مواقع وتطبيقات التسوق الإلكترونية غير الموثوقة.

وأكد البنك المركزي على أهمية المحافظة على سرية معلومات البطاقة المصرفية وعدم مشاركتها مع الغير لتنفيذ عمليات الشراء عبر الإنترنت.