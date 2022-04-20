اخبار دوليه – نتفليكس تدرس تقديم اشتراك منخفض مع بث إعلانات

محمد بن مسعود - الدمام - تدرس منصة نتفليكس للبث التدفقي تقديم باقة اشتراك جديدة منخفضة، إلى جانب عرض إعلانات خلال مشاهدة المحتوى، رغم أن المنصة لطالما رفضت هذا النموذج لتقديم الخدمة.

كما أعلنت نتفليكس أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة خلف مستخدميها ممن يشاركون كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، مع أصدقائهم لاستخدام الحساب ذاته بلا تكاليف إضافية، وذلك نظراً للأضرار التي تلحق بالشركة وعوائدها.

جاء ذلك بعد إعلان نتفليكس لعائدات الربع الأول من 2022، التي أظهرت خسارة المنصة، 200 ألف مشترك حول العالم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنهاية العام 2021، وهي سابقة منذ أكثر من 10 سنوات، فيما انخفض سعر أسهمها بنحو 24 % في تبادلات ما بعد إغلاق «وول ستريت»، الثلاثاء.

وتسبب تراجع أسهم نتفليكس في فقدانها نحو 40 مليار دولار من قيمتها السوقية. كما توقعت المزيد من الانكماش في المستقبل، ما يمثل تحولاً مفاجئاً في حظوظ شركة البث التي ازدهرت خلال جائحة كورونا، وفق وكالة رويترز.

وقدّرت المنصة عدد المشتركين الذين يقومون بمشاركة حساباتهم مع الآخرين بنحو 100 مليون مستخدم، مما يشكل خسائر فادحة بالنسبة إليها، لذلك أعلنت أنها تدرس حلولاً للقضاء على تلك الظاهرة.